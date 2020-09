Mit Mag. Ronald THURNER hat der Wiener Neustädter Kickboxverein SPORTUNION KICKBOXING 4 L&M ein zuverlässiges Vereinsmitglied gewonnen. Mit dem hervorragenden Ergebnis beim diesjährigen Fadensteiglauf am Schneeberg konnte Ronald seine bisherigen Trainingsleistungen bestätigen. Der gesteuerte und individuell angepasste Trainingsprozess brachte den 52. Gesamtrang und den 14. Platz in seiner Altersklasse (Jahrgang 1978).

R (Regionaut): Was hat dich dazu bewogen mit der Kampfsportart Kickboxen zu beginnen?

R.T. (Ronald Thurner): Da muss ich ein wenig ausholen. Wahrscheinlich bedingt durch die diversen Kampfkunstfilme habe ich mich schon seit Kindesalter für Kampfkunst, Kampfsport und Selbstverteidigung interessiert und auch schon einiges ausprobiert. Als Kind, Judo, als Jugendlicher, Karate und während dem Studium WingTsun und schließlich noch Krav Maga.



R: Wann hast du dir den Fadensteiglauf in den Kopf gesetzt?

R.T: 2018 setzte ich mir zum Ziel den Fadensteiglauf (Berglauf mit 1150 Höhenmetern und einer Länge von 4,5 km) und den Lauf "Mensch gegen Maschine" (Berglauf mit 1200 Höhenmetern und einer Länge von 10 km) am Schneeberg zu absolvieren. Zeitlich wollte ich jedenfalls unter einer Stunde und 30 Minuten bleiben. Da beim Lauftraining auch die Beine und der Rumpf gekräftigt werden sollten und ich Fitnessstudios nicht besonders mag, habe ich mich nach einer Alternative umgesehen. Dabei entdeckte ich die Möglichkeit bei dem Verein SPORTUNION KICKBOXING 4 L&M als Fitnesskickboxer zu trainieren.

R: Was war dein bisheriges Sportfeld und was hat dir das Kickboxtraining gebracht?

R.T: Die gängigen Breitensportarten wie Laufen, Mountainbiken, Rennradfahren und Tauchen waren meine bisherigen Sportaktivitäten.

Das Kickboxtraining brachte mir zum einen natürlich die nötige Kraft in den Beinen und in der Körpermitte. Meine persönliche Belastungsverträglichkeit verbesserte sich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit in einer mir bisher unbekannten Art und Weise. Durch die unterschiedlichsten Koordinationsübungen, Kraft und Ausdauereinheiten und einem vielseitigen Ganzkörpertraining verbesserte sich meine Gesamtphysis und vor allem meine mentale Stärke. Selbst im Job fällt mir die Arbeit leichter. Ich fühle mich einfach ausgewogen, fit und stark. So weit ich informiert bin nutzen auch andere Vereine diverser Sportarten unser Kickboxtraining zur Steigerung der allgemeinen Fitness.

R: Wie gliedert sich das Training?

R.T: Es gibt eine Phase des Aufwärmens, einen Hauptteil und ein "cool down". Auf jeden Fall ist es ein forderndes, abwechslungsreiches und amüsantes Training.

R: Welche Ziele hast du dir noch vorgenommen?

Mein Zwischenziel, den Fadensteiglauf, habe ich am 22.8.20 mit 1:17:35 erreicht . Nun steht am 26.9. der finale Berglauf (Mensch gegen Maschine) am Schneeberg an.

R: Gibt es Gürtelprüfungen beim Kickboxen und welchen Gürtel hast du?

R.T: Man kann im Verein bis zum Schwarzgurt alle Prüfungen machen. Ich habe bereits den Gelbgurt und freue mich schon auf die Prüfung zum Orangegurt wobei der Coach bei den Prüfungen ganz besonders streng ist und es seine Zeit dauert bis man zur Gürtelprüfung überhaupt erst antreten darf.

R: Du bist ja nicht mehr der Jüngste - willst du auch einen richtigen Wettkampf im Kickboxen bestreiten?

R.T: Da mir das Training sehr gut gefällt, ich mich sehr wohl fühle im Verein und die Trainer mein vollstes Vertrauen genießen, kann ich mir schon vorstellen vom Fitnesskickboxer zu einem "richtigen" Kickboxer zu mutieren. Die Liebe zum Kämpfen scheint mir nicht Abhanden gekommen zu sein. Wenn mein Coach mir sagt ich bin bereit für einen Veteranenkampf, dann werde ich antreten und mein Bestes geben. Der Wille zum Sieg ist vorhanden!!

R: Kann man das Kickboxtraining jeder Altersklasse empfehlen?

R.T: Meiner Meinung nach jedenfalls, da auch im Training darauf geachtet wird, dass sich niemand überlastet oder anfangs zu weit an seine Grenzen geht. Die Coaches können das perfekt einschätzen. Ich bin 42ig und fühle mich seit dem ich Kickboxen trainiere wieder richtig wohl. Das ist für mich die Hauptsache. Das Erlernen neuer Abläufe dauert vielleicht schon etwas länger, aber daran müssen wir uns wohl alle im Alter gewöhnen.

R: Alles Gute für deinen nächsten Berglauf und ein herzliches Dankeschön für deine Zeit.

R.T: Danke, bis zum nächsten Mal.

