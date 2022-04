BUCkLIGE WELT. Bereits zum 42. Mal lud der Maschinenring Bucklige Welt seine Mitglieder zur jährlich stattfindenden Generalversammlung ein. Dabei konnte Obmann Karl Schabauer viele Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik begrüßen. Im weiteren Verlauf berichtete Geschäftsführer Wolfgang Pürrer über eine positive Entwicklung des Maschinenrings.

Beachtlicher Umsatz

Im vergangenen Jahr konnte in den drei Tätigkeitsbereichen MR Agrar, MR Service und MR Personal ein Gesamtumsatz von 4,3 Millionen Euro erwirtschaftet werden. In diesem beachtlichen Ergebnis zeigt sich auch die gute Zusammenarbeit aller Kräfte und das partnerschaftliche Verhältnis zur Land- und Forstwirtschaft. Ein aufschlussreicher Fachvortrag zum Thema „Die Zukunft der Landwirtschaft im Spannungsfeld der Gesellschaft“ von Ing. Claudia Zinner, MSc rundete die Veranstaltung ab. Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck ergänzt: "In Zeiten der steigenden Betriebsmittel- und Produktionskosten ist es umso wichtiger einen starken Partner - wie den Maschinenring Bucklige Welt – an seiner Seite zu haben."