Neuer Partner bei "Bollenberger & Bollenberger"

Die Wiener Neustädter Steuerberatung "Bollenberger & Bollenberger Beratungsgruppe" startet gestärkt in das neue Jahr - zur Vorstellung ihres neuen Partners war Geschäftsführerin Margit Bollenberger dieser Tage bei Bürgermeister Klaus Schneeberger zu Gast.

WIENER NEUSTADT. Martin Schereda steigt mit Jänner 2020 als neuer Equity-Partner in die Bollenberger & Bollenberger Beratungsgruppe ein. Er ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, a.b.g.z. Sachverständiger und hat die Studien Betriebswirtschaft sowie Rechtswissenschaften abgeschlossen. Er ist unter anderem auf die Bereiche Privatstiftungen, Unternehmensbewertung, Wirtschaftsprüfung, Gutachten und Umgründungen spezialisiert und bringt vor allem bei diesen Themen zusätzliches Know-How in die Beratungsgruppe ein.

In den vergangenen Jahren war er als Geschäftsführer einer größeren Kanzlei tätig, zuletzt als Partner in der "BDO". Der Wunsch, in die Selbstständigkeit zu gehen und vermehrt in der Wiener Neustädter Gegend tätig zu werden, war ausschlaggebend für seine Entscheidung, in die renommierte Bollenberger & Bollenberger Beraterergruppe mit 75 Mitarbeitern einzusteigen.

Erfahrener Fachmann

Schereda ist darüber hinaus Fachautor zahlreicher Publikationen, Fachvortragender, Mitglied des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sowie Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Zu seinen Hobbys zählt er Musizieren, Wandern, Radfahren und Laufen.

Bürgermeister Klaus Schneeberger begrüßte Martin Schereda in Wiener Neustadt, und wünschte ihm und Margit Bollenberger viel Freude und Erfolg mit ihrer Zusammenarbeit.