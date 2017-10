Das Wiener Neustädter Damen - Quartett "4VoiceZ" gestaltete am Wahlabend mit seinem Programm "Movies & more" ein besonders stimmungsvolles Konzert in der Vorstadtkirche!

16.10.2017, 19:01 Uhr

Wiener Neustadt : Vorstadtkirche St. Leopold | Trotz der überwiegenden Aufmerksamkeit der Wiener Neustädter, die der außergewöhnlich spannenden Berichterstattung des Wahlergebnisses galt, lockte das Damen - Quartett "4VoiceZ" zahlreiche Zuhörer zu ihrem Konzert "Movies & more" in die Vorstadtkirche.Den Zuhörern wurden die stimmungsvollen Melodien nicht nur vom Altarraum, sondern auch aus verschiedenen Aufstellungsplätzen in der Kirche vorgetragen. Besondere Aufmerksamkeit erreichte das Damenquartett mit ihrem wiederholten Wechsel zwischen a capella - Stimmen und jenen Chorsätzen mit Klavierbegleitung. Ebenfalls nicht alltäglich begeisterte ein Gesangbeitrag mit gleichzeitiger Becher - Percussion die Konzertgäste.Nach einem nicht enden wollenden Schlussapplaus bedankte sich das Damenquartett- in Rot: Judith Bruckschwaiger- in Blau: Birgit Hauer- in Gelb: Katja Hendling- in Grün: Andrea Schneiderbei den Konzertgästen noch mit 2 Zugaben.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Veranstaltungs- und Organistionsteam der Vorstadtkirche, Anna Rehberger und Kurt Bernhard für die umsichtige und hilfreiche Vorbereitung und Betreuung.Hans MachowetzEINLADUNG zum nächsten KONZERT !!!:Das Damenquartett "4VoiceZ" lädt alle interessierten Zuhörer, die am Wahltag verhindert waren zur Wiederholung ihres Konzertes "Movies & more" am kommenden Samstag, den 21. Oktober um 19:30 Uhr in das Pfarr- und Gemeindezentrum nach Walpersbach ein!