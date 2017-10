Neues Buch über die Nadelburg: Ansturm enorm

15.10.2017, 09:22 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. In Lichtenwörth wurde ein neuer Bildband des Fotokünstlers Franz Baldauf vorgestellt.

Das Interesse am Samstagabend war enorm, die Nadelburg-Kirche in Lichtenwörth platzte aus allen Nähten. Franz Baldauf stand im Mittelpunkt der Honorationen von Johann Pidlich und Katharina Pachzelt, sein mehr als 200-Seiten starkes Fotobuch zeigt viele unbekannte Seiten der Nadelburg, besondere Perspektiven und auch für Lichtenwörther noch nie gesehene Bilder. Baldaufs großformatige Leinenbilder über die Nadelburg sind weiterhin in der Kirche ausgestellt.Unter den vielen Interessierten: Lichtenwörths Bürgermeister Harald Richter, Piestings Bürgermeister Roland Braimeier, die Ex-Mäci-Familie Fehr, die Konditor-Familie Statzinger, die Schotter-Familie Poppinger, Reiseprofi Erwin Buchta, Galeristin Jutta Hutterer und Architekt Karl Scheibenreif.