07.09.2018, 12:59 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Bericht und Foto: Michael Zehetner

Bereits der zweite Unfall binnen weniger Tage: Die FF Wopfing wurde am 4.9. um 4:39h zu einen Verkehrsunfall am Waldegger Hals gerufen. Ein Fahrzeug kollidierte mit den Felsen und wurde stark beschädigt. Die Fahrzeuglenkerin musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LK Wiener Neustadt eingeliefert werden.