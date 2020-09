Zu Maria Himmelfahrt organisierte die Koralm-Runde 2.0 einen Musikanten Hoagascht für den guten Zweck.

RIEDING. Am 15. August 2020 feierten rund 200 Besucher eine Feldmesse mit Pfarrer Eugen Länger und lauschten dem Lavanttaler Viergesang bei der Marienkapelle am Stroneggerhof. Danach sorgten zahlreiche Musikanten der Musikschule Wolfsberg für gemütliche Stunden, mit von der Partie war auch Staatsmeisterin Laura Rampitsch mit ihrer Harmonika. Die gesammelten Spenden wurden nun an Rainbows Kärnten und SOS Kinderdorf übergeben.

Benefiz-Hoagascht



"Unsere Veranstaltung zeigt, dass es auch in Zeiten von Corona möglich ist, Solidarität und soziales Engagement zu zeigen", so Siegi Gratzer von der Koralm-Runde. Pfarrer Eugen Länger und Holger Schilling fügen hinzu: "Gerade in einer Zeit, wo die Verunsicherung in der Gesellschaft groß ist und die soziale Kälte zunimmt, müssen durch private Initiativen Zeichen der Solidarität gesetzt werden." Durch den Einsatz aller Beteiligten und die Spendenbereitschaft der Koralmbetriebe, konnte eine Summe in der Höhe von 600 Euro an Ulla Nettek von Rainbows Kärnten und dem SOS Kinderdorf überreicht werden.