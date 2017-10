Der allerletzte Tag der Menschheit mit Hosea Ratschiller/Radeschnig

Wolfsberg : Container25 |

Der Ausspruch des Kaiserenkels Karl Habsburg, der im Zusammenhang mit dem ersten Weltkrieg gemeint haben soll: „Natürlich ist auch bei uns nicht alles optimal gelaufen“, inspirierte den Kabarettisten, Kolumnisten und Moderator Hosea Ratschiller zu einem Protokoll über den allerletzten Tag der Menschheit: Österreich an einem heißen Sommertag. Das nahende Ende liegt in der Luft und das von Karl Kraus beschrieben „österreichische Antlitz“ zeigt sich in seiner Vielfalt und in seiner Hässlichkeit.

Hosea Ratschiller beschreibt in seiner Collage „Der allerletzte Tag der Menschheit (Jetzt ist wirklich Schluss!) voll Ironie und schwarzem Humor, wie diese allerletzten 24 Stunden in Österreich verlaufen könnten. Und dafür erweckt er 43 höchst unterschiedliche Charaktere zu einem äußerst bühnenwirksamen Eigenleben. Eine in jeder Hinsicht fabelhafte Satire zum Zustand des Wesens „Österreich“, die mit intelligentem Witz, scheinbar spielerisch, die Abgründe in unserer Gesellschaft und Gegenwart aufspürt. (aus der Jurybegründung zum Salzburger Stier)

Begleiten Sie Minister zur Massage und Polit-Aktivisten ins Gefängnis. Werden Sie Zeugen der politisch korrektesten Kebab-Bestellung aller Zeiten! Fahren Sie ein Stück des Weges in der Kanzler-Limousine. Spielen Sie Mäuschen in Österreichs Redaktionsstuben, Bobo-Wohnungen und Bauernhöfen.

Hosea Ratschiller

Geboren 1981 in Klagenfurt, Komiker. Seit der Geburt der ersten Tochter gerne Wiener. Seit über 10 Jahren bekannt als „FM4 Ombudsmann“ verantwortet Hosea Ratschiller damit die längste tägliche Satiresendung in der Geschichte des ORF. Als Kabarettist ist er preisgekrönt mit den österreichischen Kabarettpreisen 2012 (Förderpreis) und 2016 (Programmpreis) sowie mit dem Salzburger Stier 2017. Seit März ist er Moderator der Mixed-Show „Pratersterne“ auf ORF 1 zu sehen und seit Anfang des Jahres ist er zusammen mit Severin Groebner und Stefanie Sargnagel Gastgeber der „Letzten Wiener Lesebühne“.

www.hosearatschiller.at

RaDeschnig

Das Leben der Kärntner Zwillingsschwestern Birgit und Nicole Radeschnig ist – ganz dem Klischee entsprechend – völlig identisch verlaufen. Aufgewachsen in dem kleinen Dorf St. Agnes bei Völkermarkt entdecken sie im zarten Alter von fünf Jahren beim Vortragen selbst verfasster Messen für aufgefundene tote Tiere die aufregende Extremsituation Bühne.

Es folgt eine atemberaubende künstlerische Karriere mit Studium für Musikalisches Unterhaltungstheater am Konservatorium der Stadt Wien.

2010 gewannen sie den renommierten österreichischen Nachwuchskabarettpreis „Grazer Kleinkunstvogel“ und mischen seitdem als DUO RaDeschnig mit höllischem Galgenhumor und musikalischer Vielschichtigkeit die deutschsprachige Kabarettszene auf.

Derzeit touren sie mit ihrem 4. Programm „Zimmer Küche Kabinett“.

www.radeschnig.net

Es wird ein Clubbeitrag von 15 Euro eingehoben, SchülerInnen und StudentInnen zahlen 10 Euro.

Platzreservierung unter 0650/8888340. Weitere Infos unter www.container25.at