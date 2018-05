Ein Jubiläumsfest mit Überraschungen

04.05.2018, 07:35 Uhr

Die Trachtenkapelle St. Georgen feiert am 16. und 17. Juni ihr 80. Jubiläum.



Von Daniela Maritschnig

Aufschwung eines Vereines

Mit der Jugend zum Erfolg

2018 – ein Jubiläumsjahr

Gegründet als kleiner Verein im Jahr 1938 von Stefan Fellner, Johann Guntschnig, Karl Mayer und Johann Ortolf, entwickelte sich die damalige St. Georgener Bauernkapelle in den folgenden Jahrzehnten zum fixen Bestandteil des Vereinslebens in St. Georgen.Nach anfänglichen Schwierigkeiten, geschuldet dem Zweiten Weltkrieg und einem geringen Musikerstand, erfolgte ab den 70er-Jahren ein regelrechter Aufschwung. Mit der Anschaffung einer Tracht änderte sich im Jahr 1987 der Name des Vereins auf Trachtenkapelle St. Georgen.Ab Ende der 90er-Jahre konnte unter Kapellmeister Herbert Sulzer die stetig steigende musikalische Qualität im Rahmen des mittlerweile traditionellen Herbstkonzertes unter Beweis gestellt werden.Zur Jahrtausendwende formierte sich die Trachtenkapelle neu: Unter der Führung von Obmann Karl Thümmerer und Kapellmeister Walter Schildberger erfolgte ein Umbau der Altersstruktur. Im Jahr 2011 übernahm Günter Wutscher erneut die Funktion des Obmannes und seit 2014 leitet Werner Guntschnig die musikalischen Geschicke. „Wichtig für mich ist es, dass wir gemeinsam – Alt und Jung – Freude am Musizieren haben“, so Guntschnig über sein Erfolgsrezept.Auch in den vergangenen Jahren galt die Jugendförderung als wichtiges Steckenpferd: Im Herbst 2015 übernahm der Verein 17 junge Musiker und gemeinsam konnte nach intensiven Proben im November 2017 der zweite Kärntner Löwe empfangen werden. An diesen Erfolg wurde heuer angeknüpft. Anfang April erreichte die Trachtenkapelle beim Konzertwertungsspiel in der Region Unterkärnten in der Stufe B eine Punkteanzahl von 91,22 – und qualifizierte sich damit für die Landeskonzertwertung.Aktuell besteht der Lavanttaler Verein aus 32 Musikern und vier Marketenderinnen mit einem Altersdurchschnitt von 23 Jahren. Dieser, in den vergangenen Jahren gestiegene Jugendanteil, macht die Beschaffung neuer Trachten notwendig. Gemeinsam fiel der Entschluss, die bereits über 30 Jahre alte Musikertracht auszutauschen. Damit kann sich die Trachtenkapelle St. Georgen im Lavanttal künftig einheitlich und modern präsentieren.