Hinweistafel beim Kreisverkehr könnte nun versetzt werden

19.09.2018, 11:52 Uhr

Wolfsberg Nord: WOCHE-Leser zeigen Sichtbehinderung bei Kreisverkehr durch Hinweistafel auf.

Situation aufgezeigt

Beim Kreisverkehr in Wolfsberg Nord weist eine Tafel den Kunden des Einkaufszentrums "Tenorio" den Weg in die Tiefgarage. Doch in jüngster Zeit meldeten sich einige kritische Stimmen im Zusammenhang mit der Platzierung der Tafel auf dem Zaun zu Wort."Die Hinweistafel, die dort am Zaun angebracht ist, versperrt die Sicht nach links für Autofahrer, die vom Lagerhaus kommen", schrieb der Landtagsabgeordnete Harald Trettenbrein (FPÖ) nach einem Bericht über eine Sichtbehinderung im Wolfsberger Süden auf der Facebookseite der WOCHE Lavanttal. Telefonisch machte uns der WOCHE-Leser Walter Schmid aus Wolfsberg auf die Sichteinschränkung aufmerksam: "Normalerweise kann man zügig in einen Kreisverkehr einfahren, aber hier muss man immer stehen bleiben, wenn man vom Lagerhaus kommt, weil man die Fahrzeuge von links zu spät sieht."

Versetzung denkbar

Sitzhöhe mitentscheidend

Überrascht über die Hinweise zur Sichtbehinderung durch diese bereits vor einiger Zeit angebrachte Tafel zeigt man sich im "Tenorio": "Es hat noch nie eine Beschwerde bezüglich dieser Hinweistafel gegeben, wir sind aber gerne bereit, diese ein Stück nach links zu versetzen", heißt es auf Anfrage der WOCHE aus der Hans Leeb Immobilien GmbH.Tatsächlich dürfte die Sichteinschränkung durch die Hinweistafel für die Autolenker auch von ihrem Fahrzeugtyp – ob niedrigere Limousine oder höherer SUV – abhängen.