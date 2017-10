MIT VIDEOS: Wolfsberg: Wir sind Marktprinzessin 2018!

14.10.2017, 18:03 Uhr

Sandra Ragger (23) aus St. Margarethen gewinnt die Wahl zur Wolfsberger Marktrpinzessin 2018.

"Welches Mädchen träumt nicht davon, einmal eine Prinzessin zu sein?", begründete die 23-jährige St. Margarethenerin Sandra Ragger ihre Kandidatur bei der Wahl zur Wolfsberger Marktprinzessin 2018. Im Finale der Marktprinzessinnen-Wahl der Wolfsberger Märkte mit der WOCHE Lavanttal als Medienpartner erfüllte sich die sportliche Lavanttalerin - sie studiert an der Karl-Franzens-Universität Graz Lehramt Mathematik und Sport sowie Sportwissenschaften - am Freitag am "Platz der Region" beim Kolomonimarkt ihren Traum. Ragger setzte sich als Zweitplatzierte nach dem Leservoting der WOCHE Lavanttal beim Juryvoting der Wolfsberger Märkte gegen die restlichen Kandidatinnen Martina Joham (22) aus Auen, Nicole Stückler (19) aus Wolfsberg, Sabrina Schein (25) aus Wolfsberg sowie Melanie Sagl (21) aus Zellach durch.

Tatkräftige Unterstützung



"Ich freue mich wirklich sehr über meinen Sieg", sagt die aufgeschlossene Lavanttalerin, die sich bei ihren Freunden und der Familie für das eifrige Voten auf www.meinbezirk.at bedankt, die als nächste Wolfsberger Marktprinzessin 2018 "viele neue Leute kennenlernen wird". In jungen Jahren freute sich Ragger beim Schönsonntags- und Kolomonimarkt übrigens immer besonders auf den Vergnügungspark: Mit erst zwölf Jahren überredete sie ihren Papa am Markt zu einer Fahrt mit dem "Turm", bei dem man hoch fährt, um wiederum in die Tiefe zu schnellen.Sandra Ragger22. Dezember 1993St. Margarethenvergebenstudiert Lehramt Mathematik und Sport sowie Sportwissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Grazalle möglichen Sportarten wie Laufen, Reiten, Skifahren, Schwimmen, ...