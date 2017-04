Priesterkabarett: Wie Schnecken checken

ME-Kabarett mit Familienseelsorger Mag. Michael Kopp

Wenn er statt am Altar auf einer Bühne steht und Leute zum Lachen bringt, dann ist Pfarrer Michael Kopp mit seinem Kabarett zu Gast. Mit Humor beleuchtet er Themen wie Beziehung und Kirche - und an den Schnecken sieht man, dass man auch mit langsamem Tempo gut weiterkommen kann. An diesem Abend erfahren Sie, was die beiden Buchstaben „M“ und „E“ in sich bergen und erleben auf heitere Art und Weise, dass jede/r des eigenen Glückes Schmied/in ist … und wie sich das vor allem auf Beziehung/en auswirkt ...



Veranstaltungsort: Kulturstadl Maria Rojach

Beginn: 21.6..2017 19:00