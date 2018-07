06.07.2018, 11:27 Uhr

Gegen 18:00 Uhr entlud sich eine starke Gewitterzelle über's Kärntner Lavanttal. Binnen kürzester Zeit fiel Unmengen an Regen. In Maria Rojach drohte wieder Hochwasser. Ein großes Dankeschön an die Feuerwehren.Die Fotos stammen aus Maria Rojach!