WAC besiegt Titelanwärter Sturm Graz

21.04.2018, 18:01 Uhr

Beide Mannschaften betraten das Spielfeld. Sturm Graz diesmal in Blau. Gleich in den ersten Spielminuten hatten die Gäste deutlich mehr Ballbesitz. Die Hausherren standen eher tief und machten hinten alles dicht. Sturm Graz kontrolliert hier eigentlich das Spiel. In der Spielminute 34 knallte dann Röcher den Ball ins Netz, auch der WAC Schlussmann Dobnik hatte keine Chance, so steht es nun 1:0 für den SK Sturm Graz. Aber dies ließ sich der WAC nicht gefallen. In der 45. Spielminute und mit dem Pausenpfiff erzielte der Wolfsberger AC durch Issiaka Ouédraogo den verdienten Ausgleich zum 1:1!Beide Mannschaften betraten den Rasen unverändert wieder. Der WAC machte nun richtig druck. Die Hausherren aus der Steiermark wirkten eher etwas Ideenlos. In der 61. Spielminute dann die verdiente Führung für den Wolfsberger AC durch Dever Orgill. Es steht nun 2:1 für den WAC in der Lavanttal-Arena. Nun musste sich der SK Sturm Graz schon was einfallen lassen. Der WAC will nun nach Acht Spielen ohne Erfolg wieder Siegen. Es geht in die Schlussphase. Die Grazer wirken nach dem Führungstreffer etwas Ideenlos. Das Spiel ist aus, großer Jubel in der Lavanttal-Arena. Der WAC besiegt zum zweiten mal den SK Sturm Graz mit 2:1!