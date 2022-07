„Pflegebett“-Tour machte Station in Zwettl

ZWETTL. „Ein Bett allein pflegt dich nicht!“ – unter diesem Motto machte die Bezirks-SPÖ Zwettl auf die Situation im Pflegebereich sowie das neue „PflegePROgramm“ aufmerksam. Auch die FSG-Bezirksvorsitzende Doris Widhalm unterstützte die Bezirks-SPÖ bei ihren Forderungen. Als erste Partei im Bundesland nimmt sich die SPÖ NÖ mit einem umfassenden Pflegeprogramm dieser dringlichen Thematik an. Die 17 Bausteine des Programms reichen von der Verbesserung der Situation für die Mitarbeiter durch Ausbildungsoffensiven und adäquater Bezahlung sowie planbarer Freizeit über die Anstellung pflegender Angehöriger bis hin zur gesetzlichen Verankerung der Gemeinnützigkeit und der Errichtung eines Pflegegarantiefonds.

„Mit dem nötigen politischen Willen in unserem Bundesland könnten Verbesserungen bei der Pflege rasch umgesetzt werden – das zeigen wir mit dem ‚PflegePROgramm‘ deutlich auf. Der Grundpfeiler unseres Pflegesystems sind die Mitarbeiter. Dass sich viele Menschen, die in diesem Bereich angestellt sind, nach anderen beruflichen Tätigkeiten umsehen, stellt keine Überraschung dar – denn die Arbeitsbedingungen sind unzumutbar und stehen in völligem Missverhältnis zu dem, was diese Menschen für unsere Gesellschaft leisten!“, erklärt SP-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus.