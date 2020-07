Strahlender Sonnenschein, Grillparty und jede Menge gute Unterhaltung - das Grätzlfest in Zwettl war ein voller Erfolg.

ZWETTL. Die Reihenhausanlage Schillerstraße gewann das große Nachbarschaftsfest, welches die Bezirksblätter 2019 verlosten. Vergangenen Samstag war es endlich so weit und der Gewinn wurde eingelöst. Knapp 50 Personen verbrachten einen geselligen Abend mit Grillerei und stießen auf gute Nachbarschaft an. Ein Festpackage wurde von den Bezirksblättern und ihren Partnern zur Verfügung gestellt. "Es war super lustig und dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Danke nochmal für den Gewinn", freut sich Hermann Redl, der sein Grätzl ins Rennen geschickt hatte, über das gelungene Fest.