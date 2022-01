Bad Traunstein: Auszeichnung "Familienfreundliche Gemeinde"

BAD TRAUNSTEIN. „Gerade in den letzten Jahren hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf neu an Bedeutung gewonnen. Familienfreundliche Maßnahmen in Gemeinden bedeuten eine Erhöhung der Lebensqualität für Österreichs Familien und mehr Flexibilität in ihrer Lebensgestaltung“, betont Familienministerin Susanne Raab bei der Verleihung der Zertifikate "Familienfreundliche Gemeinde" und "Kinderfreundliche Gemeinde", welche dieses Jahr corona-bedingt virtuell stattfand. Bad Traunstein nahm am Zertifizierungsprozess teil und darf sich nun "Familienfreundliche Gemeinde" nennen.

Die Gemeinde Bad Traunstein konnte sich durch die Setzung verschiedener Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität und Familienfreundlichkeit für die Auszeichnung qualifizieren. Beispielsweise wurden am Spielplatz spezielle Spielgeräte für die Kleinsten aufgestellt, weiters erhalten frischgebackene Eltern einen Baum zur Geburt überreicht. Workshops über den richtigen Umgang mit digitalen Medien wurden abgehalten und in der Mittelschule Traunstein kommen im Rahmen der Aktion "Jugend trifft Wirtschaft" Firmen in die Schule, um sich und ihren Betrieb vorzustellen und zum Schnuppern einzuladen. All diese Maßnahmen sollen die Gemeinde Traunstein für die Einheimischen attraktiver machen und der Abwanderung entgegenwirken.

„Über das Zusammenleben der Generationen, Kinderbetreuung und Jugendarbeit, die Pflege sowie würdiges Altern und vieles mehr - jedes Jahr aufs Neue fasziniert es mich, wie viele tolle, familienfreundliche Maßnahmen von den Gemeinden entwickelt werden“, so Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebunds. Dieser unterstützt seit über zehn Jahren die Gemeinden und Regionen auf ihrem Weg hin zu mehr Familienfreundlichkeit.