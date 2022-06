WEITRA. Die Kuenringer Kaserne und der Fürstenberg´sche Forst in Weitra standen diesmal im Mittelpunkt der jährlichen Fachexkursion des Vereins zur Förderung des Waldes. Oberstleutnant Reinhard Bachner präsentierte das österreichweit einzigartige Simulationszentrum der Kaserne. Dort können Krisensituationen "simuliert" werden, die auch im zivilen Bereich zum Tragen kommen. Für den Forstbereich etwa können gezielt Einsatzpläne bei Waldbrandgefahr erarbeitet werden.

Forstmeister Mario Klopf wiederum führte die Exkursion in das Fürstenberg´sche Revier Oberer Forst, wo die Philosophie des Betriebes erläutert wurde. Nach der Neuausrichtung der Jagd wird im gesamten Betrieb überwiegend auf Naturverjüngung gesetzt.

Dabei wurden die Fichten-Reinbestände in Mischbestände umgewandelt und besonders die Tanne gefördert, um für die Folgen des Klimawandels bestmöglich gerüstet zu ein.