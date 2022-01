ZWETTL. 35 Jahre lang versah er als Sicherheitsfachkraft seinen Dienst bei der Firma Kastner in Zwettl. Nun ist es für Franz Breinhölder soweit - er darf seine wohlverdiente Pension antreten.



Breinhölders Berufslaufbahn begann in seiner Heimatgemeinde Weitra, wo er als Leiter der Nah und Frisch-Filiale tätig war. Fünf Jahre später folgte der Wechsel nach Zwettl in die Frischdienstleitung. In weiterer Folge ging es für Breinhölder in die zentrale Logistiksteuerung, wo er unter anderem Standortleiter bei der Prozessoptimierung unterstützte. 2008 ließ sich Franz Breinhölder zur Sicherheitsfachkraft sowie zum Brandschutz- und Abfallbeauftragten ausbilden. Für ihn stellte somit auch die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung dar - dank seiner Arbeit gelang es jedoch, die jeweils geltenden Schutzmaßnahmen sowie das betriebliche Impfen konsequent umzusetzen.

Breinhölders Nachfolge ist seit April 2021 geklärt: Daniel Fuchs wird seinen Posten übernehmen, außerdem ist er Assistent der Organisationsentwicklung und Covid-19-Beauftragter. Dominik Stauber-Thor wird die Verantwortung des Brandschutz- und Abfallbeauftragten übertragen.