KOTTES. Marvins Mal- Kritzelbuch ist eine Monster-Abenteuergeschichte durch die man mit Zeichnen und Malen ans Ziel gelangt. Gleich am Anfang malt sich das Kind zu Marvin in das Buch und schreibt seinen Namen dazu. Die beiden haben einen wichtigen Auftrag zu erledigen! Auf jeder Doppelseite gibt es dann verschiedene Malaufträge. Ein kleines Beispielbild in leichten Linien ist auf jeder Seite vorgegeben.

Begleite Marvin auf seiner Riese!

Das kleine Monster Timtim hat Marvin um Hilfe gebeten. Schon seit Tagen kann er nicht gut einschlafen und hat Alpträume. Da hilft nur eine Gute-Nachtgeschichte von Marvin. Bitte hilf Marvin, damit er gut bei Timtim ankommt, denn der Weg ist voller Überraschungen!

Ein Mal-& Kritzelspaß für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren Jahren. Bestens auch für Erstleser geeignet. 40Seiten, schwarz-weiß Illustrationen. In allen Buchhandlungen und Internet-Buchshops bestellbar.

Zur Person Ines Gölß:

"Ich lebe mit meiner Familie in Kottes im Waldviertel. Schon immer machte mir das Malen und Zeichnen großen Spaß. Irgendwann kamen dann Geschichten dazu, die bald zu richtigen Büchern wurden. In meinen Kinderbüchern geht es um Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen und, dass man seine Träume verwirklichen soll. Auch verschiedene Notizbücher für Erwachsene und Kinder gibt es von mir."

Mehr dazu unter: www.ines-goelss-zauberbuch.com