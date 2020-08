Maximilian Maierhofer übernimmt von Mathias Hipp das Amt des Jugendobmannes in Sallingstadt.

SALLINGSTADT. Am vergangenen Sonntag wählte die Sallingstädter Dorfjugend einen neuen Vorstand. An der Spitze wurde Maximilian Maierhofer mit einem eindeutigen Ergebnis zum Obmann gewählt. "Ich bin sehr dankbar, was wir als Team gemeinsam erreicht haben", freut sich der scheidende Obmann Mathias Hipp mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Maierhofer zeigt sich optimistisch: "Wir sind alle dankbar für Mathias' super Führung die letzten Jahre. Ich werde mich bemühen, dass wir das gemeinsam so weiterführen."

Die Sallingstädter Jugend ist für einige Veranstaltungen bekannt: "DASS GEHT AB" und der Martinilauf sind die Bekanntesten.