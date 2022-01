ZWETTL. Zuletzt waren die Nordmänner auf Platz Eins in der Austrian Volley League (AVL) platziert. Nun starteten sie in die AVL-Toprunde und trafen gleich im ersten Spiel auf den amtierenden Meister UVC Holding Graz. Letztere konnten als Austrian Volley League-Meister mit dem Vizemeister der AVL SK Zadrufa Aich/Dob direkt in die Toprunde einsteigen, während sich die Waldviertler vom Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel über 14 Spiele im Grunddurchgang dafür qualifizieren mussten.

Spannung in drei Akten

Beide Teams sorgten von Beginn an für Aufregung und permanente Spannung unter den Zuschauern und lieferten sich unglaubliche Rallys. Gegen Ende des ersten Satzes hatten die Nordmänner Vorteile im Service, konnten aber auch sehr gut Druck im Angriff und der Annahme aufbauen, was ihnen zum Satzgewinn verhalf. Der zweite Satz wurde von den Mannschaften voller Motivation begangen. Zunächst konnte sich keines der Teams absetzen. Tolle Pässe dominierten den Satz. Schlußendlich waren die Waldviertler in der Blockleistung überlegen und konnten so wichtige Punkte für sich entscheiden. Debütant Jakob Reiter konnte für die Nordmänner wichtige Bälle holen und Punkte gewinnen. Spannungsgeladen lief auch der dritte Satz an. Der Union Raiffeisen Volleyball Waldviertel konnte im Rückstand einige Punkte aufholen. Trotz der Hartnäckigkeit der Grazer, welche bis zum Schluss kämpften, entschieden die Nordmänner auch den letzten Satz für sich.

Stimmen zum Spiel

Mitch Peciakowski, der Co-Trainer der Nordmänner, ist wieder mächtig stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: “Es war ein extrem wichtiges Spiel. Es lastete hoher Druck auf der Mannschaft, im Speziellen, weil es ein Heimspiel war, das Gott sei Dank mit Publikum gespielt

werden konnte. Wir haben sehr gut gespielt. Unser neuer Libero, Jakob Reiter, wurde von Beginn an sehr gut in die Mannschaft integriert und konnte wertvolle Punkte holen.”

Der Debütant beim Union Raiffeisen Volleyball Waldviertel, Jakob Reiter, fühlt sich bereits wohl im neuen Team: “Eine super Stimmung. Es war für mich ein tolles Debüt und ich freue mich,

weitere Punkte für die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel zu holen.”

Trainer Martin Koch vom UVC Holding Graz, hebt trotz Spielverlust die positiven Aspekte hervor: “Es war gut, vor Zuschauern zu spielen, das gibt viel Kraft. Es kam zu vielen langen Ballwechseln, die jedoch für die Union Raiffeisen Waldviertel Punkte brachten. Wir wollen zukünftig ein starker Gegner für die Waldviertler sein.”

Pech im zweiten Spiel

Im Spiel gegen den österreichischen Cupsieger und Österreichischen Vizemeister SK Zadruga Aich/Dob hatten die Spieler vom Waldviertler Team leider keine Chance. Die Kärntner Mannschaft behielt über alle drei Sätze durchgehend die Kontrolle und holte verdiente Punkte nachhause.

Vorschau auf kommende Matches

13. Jänner - Mladost Zagreb

14. Jänner - Mladost Zagreb

Beide Matches finden in Kroatien statt. Außerdem können Interessierte wie gewohnt über Nordmann TV live dabei sein.