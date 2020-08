Auf der B 38 kam es zum Zusammenstoß zweier Lastkraftfahrzeuge.

BEZIRK ZWETTL. Eine 46-jährige tschechische Staatsbürgerin lenkte am 3. August um 10:04 Uhr ihren LKW samt Anhänger im Gemeindegebiet von Pölla auf der B38 in Fahrtrichtung Horn. LKW und Anhänger waren unbeladen.

Zur selben Zeit lenkte ein weiterer, 55-jähriger tschechischer Staatsbürger ein Sattelfahrzeug samt Sattelanhänger in die entgegengesetzte Richtung. Der Anhänger war mit Braugerste beladen.

Laut Angaben eines Zeugen geriet der Anhänger der 46-Jährigen in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam auf die andere Fahrbahnseite. Der 55-Jährige prallte mit dem Sattelzug gegen den Anhänger, kam rechts von der Straße ab und fuhr über die dortige Böschung. Als der Sattelzug aufgrund der Bäume im Weg zum Stillstand kam, stürzte er um. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Zwettl gebracht. Er erlitt leichte Verletzungen.

Alkotest negativ

An beiden beteiligten Lenkern wurde ein Alkotest durchgeführt, das Ergebnis war negativ. Zur Bergung des schwer beschädigten Sattelzuges wurde das Kranfahrzeug der FF Krems angefordert. Zur Unterstützung und zum Abtransport des Sattelzuges war ein Abschleppservice vor Ort. Die Bundesstraße 38 war im Bereich zwischen der B38/L75 und B38/B32 von 13:45 bis 17:45 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.