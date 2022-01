Die digitale Autobahn-Vignette ist ein Hit – aber Achtung, wo man sie kauft: Aus der Trafik ist sie sofort gültig.

Wer sie dagegen online erwirbt, muss die Rücktrittsfrist für Internet-Käufe von 14 Tagen abwarten (ggf. plus Zeit für Postweg). In dieser Zeit ist die Vignette nicht gültig und darf nicht verwendet werden.

Aktuell bieten rund 1.500 Trafik-Partner des Großhändlers tobaccoland in ganz Österreich die digitale Vignette an.

Manfred Knapp, Geschäftsführer von tobaccoland: „Persönlich vor Ort in der Trafik kaufen, zahlt sich bei der digitalen Vignette besonders aus. So ist man auf der sicheren Seite.“ Autofahrerin Annalena H. (Foto) kann dem nur zustimmen.