Die heurige Sommer/Herbst Turniersaison im Hundesport verlief, wie so vieles, etwas anders als in den Vorjahren. Es konnten leider nur 3 Agility-Cupturniere durchgeführt werden. Dennoch konnte sich Irmgard Kreutzer mit ihrem siebenjährigen Golden Retriever “Ronny” erneut beweisen und erreichte in der Gesamtwertung der Gruppe AG 2 Large den hervorragenden 2ten Platz. Die NÖ Landesmeisterschaft in Agility musste leider abgesagt werden.

Hans Auzinger absolvierte seine ersten Starts im Breitensport. Bei der BS-Landesmeisterschaft wurde er 4ter und beim 3. BS-Cupturnier 3ter, ebenso startete er im traditionellen Hundesport bei drei Turnieren und erreichte einen 2ten, 3ten und 5ten Rang.

Auch Kathrin Feucht und Daniela Reichhalter traten mit ihren Hunden auf Turnieren an.

Wir wünschen unseren Turnier-Startern weiterhin alles Gute und hoffen auf ein “normales” Turnierjahr 2021.