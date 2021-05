Fußball-EM: Tipp dich zur Grillerei mit Nationalrat Brandweiner

BEZIRK ZWETTL. In zehn europäischen und einer asiatischen Stadt wird die 16. Fußball-Europameisterschaft ausgetragen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Turnier vom Jahr 2020 ins Jahr 2021 verschoben werden und kann nun stattfinden.

Der Waldviertler Abgeordnete Lukas Brandweiner, selbst begeisterter Kicker und Mitglied der Politikernationalmannschaft „FC Nationalrat“ hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: „Wir tippen im Freundeskreis bei jedem Großereignis und heuer hab ich mir gedacht, ich veranstalte ein größeres Tippspiel und sponsere einige coole Preise.“

Konkret können alle Waldviertler beim Tippspiel teilnehmen, eine E-Mail an brandweiner.tippspiel@gmail.com mit Name und Wohnadresse genügt. „Wir schicken dann wieder eine Mail mit der Einladung zum Spiel aus, dann muss man nur mehr auf den Link klicken und schon geht’s los“, erklärt Brandweiner.

Zu gewinnen gibt’s neben einem originalen EM-Ball, Bierspenden und einem EM-Trikot des Österreichischem Nationalteams mit Wunschaufdruck auch ein „Grillpackage“.

„Der Sieger, oder die Siegerin bekommt von mir eine kleine Grillparty ausgerichtet. Das heißt ich komm zu der Person nach Hause, hab Grillage, Getränke, Grill, Holzkohle und alles was man braucht dabei und grille für sie oder ihn plus fünf Freunde. Ich hoffe, dass das auch jemand gewinnen mag“, lacht Brandweiner.