SCHWEIGGERS. Am 19. Juni ging in Csapod/Ungarn das vierte Rennen zur Österreichischen Autocrash Staatsmeisterschaft über die Bühne. Der MSC NÖ-Nord ging aufgrund einiger Ausfälle mit nur fünf Autos an den Start, konnte aber trotzdem sensationell mit 85 Punkten die Führung in der Clubwertung Seriennahe ausbauen!

Ergebnisse

Im Finale der Klasse 1 bis 1500ccm holte sich Daniel Korner nach einem tollen Start vom vierten Startplatz den Sieg.

Den nächsten Finalerfolg fuhr Manuel Koppensteiner in der Klasse 2 bis 1800 Kubik ein, gefolgt von seinem Teamkollegen Leopold Böck.

Im Finallauf der Hubraumstärksten 2 Liter Klasse wurde Neueinsteiger Stefan Schager aus Wieselburg bei seinem ersten Rennen gleich Vierter und lieferte somit eine Talentprobe ab.

Auch das Superfinale entschieden die „rot-gelben“ für sich: Leopold Böck errang sensationell den Tagessieg, Manuel Koppensteiner wurde mit Reifenschaden Dritter.

Das Team aus Schweiggers verabschiedet sich mit einer Dreifachführung in der Fahrergesamtwertung in die Sommerpause: Manuel Koppensteiner führt mit 97 Punkten die Tabelle vor Daniel Prinz mit 78 Punkten und Leopold Böck mit 61 Punkten an.

Das nächste Rennen findet am 14. August in Stegersbach/Burgenland statt.

Punktestände und Laufergebnisse sind bereits online auf www.msc-noe-nord.at