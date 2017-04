27.04.2017, 14:29 Uhr

GENUSS-Frühschoppen erwartet Sie am 6. Mai von 10 bis 12 Uhr in Zwettl

ZWETTL. Die Zwettler Schanigärten öffnen wieder offiziell ihre Pforten. Bürgermeister Herbert Prinz lädt alle Zwettler, Besucher und Gäste herzlich ein, an diesem Vormittag einen Frühschoppen in den Zwettler Gastgärten zu genießen.Der offizielle Auftakt findet in diesem Jahr im Gastgarten von ZuckerBäcker Fröschl in der Hamerlingstraße 11 statt. Verkosten Sie das neue Genuss-Weckerl, entdecken Sie das vielfältige kulinarische Angebot, plaudern Sie mit Freunden und verbringen Sie einen entspannten Vormittag bei gemütlicher Live-Musik. Kinder dürfen sich auf Luftballonkünstler Manfred und seine bunte Kreativität freuen. Für angenehmen Sitzkomfort sorgt die Neuauflage der Zwettler Sitzkissen. Die Präsentation hält in ihrer 5. Auflage wieder ein schönes Zwettl-Motiv bereit!Die Sitzkissen sind in der gesamten Auflage mit allen fünf Motiven (Hundertwasserbrunnen, Zisterzienserstift Zwettl, Barockschloss Rosenau, Stausee Ottenstein, Antonturm mit Pernerstorferhof) sind ab 8. Mai auch in der Zwettl-Info zum Preis von € 7,80 /Stk. erhältlich.Die Stadtgemeinde Zwettl wünscht Ihnen eine schöne und Zeit und viel Vergnügen in den Zwettler Gastgärten, erleben und genießen Sie das Flair in der historischen Zwettler Innenstadt!Zwettl-Info im Alten Rathaus, Tel. +43 2822/503-129, touristinfo@zwettl.gv.at, www.zwettl.info