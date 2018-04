„Die fidele Kurklinik“

29.04.2018, 06:57 Uhr

In Schwarzenau wird wieder Theater gespielt.

SCHWARZENAU. Mit dieser Komödie in drei Akten hat sich Isabella Decker ein sehr passendes Stück ausgesucht, in dem die Mitglieder des Ensembles mimisch glänzen können. Mit dem Bühnenbild von Anton Reif und der Licht- und Tontechnik von Günther Newald luden Sandra Neuwirth, Pepi Garschall, Liesl Baumgartner, Andrea Rosenbusch, Tanja Nechwatal, Michele Kloiber, Lisa Nechwatal, Manfred Schneider, Mario Gumpinger, Marcus Zlabinger und Hermann Decker am letzten Freitag zur Premiere im Stadl beim Döllerwirt zu Großhaselbach. Nach einem Sektempfang begann die sehr gut besuchte erste Vorstellung des Kammerspiels. Darin soll Opa Tell erst einmal auf Rehab gehen und hernach – so der Wille seiner Schwiegertochter – direkt ins Altersheim. Doch Opa wehrt sich und lässt es turbulent zugehen in der Welt der Heilenden und Pfleger-innen einerseits sowie Kurschatten und amourösen Spielchen andererseits. Fast ganz in Mundart gehalten gibt es viel zu lachen und ein überraschendes Ende.Weitere Vorstellungen gibt es noch am 4., 5., 11. Und 12. Mai jeweils um 20 Uhr sowie am 6. Mai um 18 Uhr.Kartenreservierung erbeten unter 0660 / 40 90 355 (Decker).