AT

Göpfritz an der Wild

, Raabser Str. 1 , 3800 Göpfritz an der Wild AT

Feuerwehrhaus , Raabser Str. 1 , 3800 Göpfritz an der Wild AT

Die Freiwillige Feuerwehr Göpfritz an der Wild lädt recht herzlich zur bereits 15. Halloweenparty, welche am 31. Oktober 2017 ab 21:00 Uhr im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz/Wild veranstaltet wird, ein.



Für beste Unterhaltung sorgen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz/Wild.



Auf Ihren Besuch freut sich die Freiwillige Feuerwehr Göpfritz an der Wild.



Der Reinerlös dient zum Ankauf und Erhalt von Ausrüstungsgegenständen.