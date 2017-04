Theatergruppe Schwarzenau wieder aktiv

22.04.2017, 16:54 Uhr

"Das verflixte Klassentreffen" mit viel Lokalkolorit

(kuli). Erstmals an neuer Spielstätte im Stadel beim Döllerwirt zu Großhaselbach zeigt die Truppe um Isabella Decker wieder eine deftige Komödie in drei Akten. Von Tanja Nechwatal souffliert, von Günther Newald mit Licht und Ton versehen auf einer Bühne von Anton Reif bieten Pepi Garschall, Sandra Neuwirth, Andrea Rosenbusch, Hermann Decker, Andreas Göth, Dominik Zlabinger, Daniel Weixlbraun, Michele Kloiber, Marcus Zlabinger, Lisa Nechwatal und Liesl Baumgartner ein Feuerwerk von speziellen Gags und Pointen, die weit über das eigentliche Stück mit turbulenten Szenen hinausgehen.Premiere war am 21. April, es folgen weitere Vorstellungen am 22.4. (20 Uhr), 23.4. (17 Uhr) sowie am 28. und 29.4. wie auch am 5. un 6.Mai jeweils 20 Uhr.Kartenreservierung unter 0660/4090 355 empfohlen.In der Galerie sind Fotos von der Premierenvorstallung einsehbar.