Kreisel: So viele blinken wirklich

Wer denkt, dass die Zwettler fahrlässige Verkehrsteilnehmer sind, hat sich gewaltig geirrt.

BEZIRK ZWETTL (bs). Sie schießen in den letzten Jahren wie Schwammerl aus dem Boden: Kreisverkehre sind „in“. Exakt 399 gibt es davon auf Niederösterreichs Landesstraßen, sechs davon bei uns im Bezirk Zwettl. Untersuchungen zeigen: Kreisverkehre verkürzen sowohl die Wartezeit für Autofahrer als auch die Unfallhäufigkeit, wie das das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) betont. Die BEZIRKSBLÄTTER. haben sich in Zwettl auf die Lauer gelegt und ganz genau gezählt, wie viele Autos pro Stunde durch einen Kreisel düsen – und wie viele davon aufs Blinken verzichten.

9 von 10 blinken

Ampel oder Kreisverkehr

"Kreisverkehre sind sicherer als nicht ampelgeregelte Kreuzungen, da die Konfliktsituationen in Summe reduziert werden."

Beim Bezirksblätter Lokalaugenschein am Freitag, dem 12. Mai 2017 zwischen 12 und 13 Uhr beim sogenannten "Lagerhaus-Kreisverkehr", also jenem Kreisel nahe der JET-Tankstelle, dem Autohaus Berger und dem Firmenareal von Kastner, haben von gezählten 1.191 Fahrzeugen 1.069 (das sind 89,76 Prozent) beim Verlassen des Kreisverkehrs geblinkt. Lediglich 122 (die restlichen 10,24 Prozent) gaben kein Leuchtzeichen.Das entspricht einem ausgesprochen hohen Wert an Blinkengagement und Verkehrsbenehmen. Aufgefallen sind ein paar weitere Details: Von den 122 Nicht-Blinkern wurden viele mit Nicht-Zwettler-Kennzeichen registriert. Die größte Gruppe der auswärtigen Nicht-Blinker stellen die Wiener mit elf sowie die Verkehrsteilnehmer aus Gmünd mit acht Autos. Außerdem konnte festgestellt werden, dass die Autofahrer augenscheinlich auch aufgrund der Verkehrsgegebenheit entscheiden, ob geblinkt wird oder nicht. Denn in Fällen von Stoßzeiten wurde auffallend eifrig geblinkt, während in ruhigeren Zeiten die Hand nicht so leicht zum Blinker ging.Die örtliche Politik verlässt sich beim Erstellen von Verkehrskonzepten und somit der Entscheidung ob eine Ampel oder ein Kreisverkehr installiert werden soll, oft den Experten. Diese sehen einen Kreisverkehr durchaus als bessere Alternative zur Ampel. Im Zuge des Verkehrskonzeptes für das geplante Zwettler Einkaufszentrum wird dennoch eine Ampelanlage bevorzugt. "In diesem Fall ist eine Schaltung mit anderen Ampeln für den Verkehrsfluss besser", beschreibt der zuständige Verkehrsplaner die Entscheidung.Florian Schneider, KFV"Lagerhaus-Kreisverkehr", 12. Mai 2017, 12-13 Uhr, 1.191 Fahrzeuge gesamt – davon 1.069 Blinker (89,76%) sowie 122 Nicht-Blinker (10,24%).