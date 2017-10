SPÖ: Struktur des Waldviertels ist für Verknüpfung von Schule und Lehre ideal

04.10.2017, 10:15 Uhr

Werkraumschule

Schule und Lehre

Gemeinsam mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmied habe er deswegen schon vor einigen Wochen das sehr erfolgreiche Ausbildungsmodell „Werkraumschule“ aus dem Bregenzer Wald präsentiert, das sowohl kaufmännische als auch handwerkliche Begabungen fördere, so Androsch: „Das zukunftsträchtige Modell der Werkraumschule wertet das Image der Handelsschule, aber auch der Handwerksberufe auf. Die neuen Wege, die dabei durch die gute Ausbildung eingeschlagen werden, stellen überdies sicher, dass die Jugend in der Region gehalten werden kann.“Für Bundesministerin Hammerschmied liegen dem Schulmodell aus dem vorarlbergischen Bezau genau jene innovativen Ideen zugrunde, die ein modernes Bildungssystem kennzeichnet. Insbesondere die enge Kooperation zwischen Schule und regionalen Betrieben sei vorbildhaft, meint Hammerschmied. „Der fließende Übergang von der Schule in die Lehre sowie die intensive Begleitung der Schülerinnen und Schüler in ihrer ganzen Ausbildungszeit bereitet sie optimal für ihre späteren beruflichen Aufgaben vor“, so Hammerschmid.In der Werkraumschule kann man sich für die Wahl des Berufs Zeit lassen. In der ersten Klasse geht es um die Grundorientierung, in welche Richtung die Schüler gehen wollen. Im zweiten Jahr entscheiden sich die Jugendlichen für ein Handwerk. Praxiswochen während des Schuljahres und ein Praktikum im Sommer in einem Betrieb vertiefen die Inhalte. Mit Unterstützung durch einen Ausbildungscoach wird im dritten Jahr ein passender Betrieb gesucht, nach dem Abschluss der Handelsschule beginnt das Lehrverhältnis. Es folgen zwei Lehrjahre im Betrieb, die duale Ausbildung wird beibehalten. Die Lehrabschluss- und die Unternehmerprüfung beenden das fünfte und letzte Jahr.„Gerade für die Struktur des Waldviertels ist die Verknüpfung von Schule und Lehre ideal. Durch die Kombination schulisch-kaufmännischer Kenntnisse und praktisch-handwerklicher Fertigkeiten haben die Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen. Darüber hinaus wird durch top ausgebildete Fachkräfte die Qualität unserer Betriebe gestärkt, die das Waldviertel zu einem wichtigen Know-how-Standort machen“, so Androsch abschließend.