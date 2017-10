Autocrasher greifen nach Club-Titel

04.10.2017, 10:28 Uhr

Das Team des MSC NÖ Nord fuhr 108 Punkte ein und führt vor dem Saisonfinale am 15. Oktober in Grafenbach 50 Punkte vor dem Crash Team Puchberg. Der zweite Gesamtstaatsmeistertitel in der Clubgeschichte nach 2013 ist somit in greifbarer Nähe, es wartet aber noch ein hartes Stück Arbeit auf die „rot-gelben“. In der Fahrerwertung steht schon vor dem letzten Rennen fest, dass der Staatsmeister wie im Vorjahr Stefan Kozak heißt, dahinter geht es aber noch heiß her um die weiteren Plätze.Stand Fahrerwertung nach 7 von 8 Rennen:1. #1 Stefan Kozak, Puchberg, 204 Punkte2. #35 Alexander Prinz, NÖ Nord, 127 Punkte3. #11 Peter Hulak, Sollenau, 124 Punkte4. #13 Florian Dorfstätter, Stallhofen, 117 Punkte5. #6 Manuel Koppensteiner, NÖ Nord, 111 Punkte6. #10 Christoph Weissinger, NÖ Nord 93 Punkte7. #77 Roland Hofmann, Crazy Drivers, 92 Punkte8. #22 Manuel Leutgeb, NÖ Nord, 90 Punkte9. #30 Leopold Böck, NÖ Nord, 89 Punkte10. #40 Manuel Layr, NÖ Nord, 68 Punkte12. #36 Daniel Meneder, NÖ Nord 62 Punkte