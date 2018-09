Diplomfeier als krönender Abschluss der Ausbildung

12.09.2018, 10:44 Uhr

Insgesamt drei Jahre dauerte die Ausbildung an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, in denen den Schülern umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen im Bereich der Krankenpflege vermittelt wurde.Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich unter anderem die Abgeordnete zum Nationalrat Angela Fichtinger und Landesrat Martin Eichtinger, der den Absolventen zu ihrem Diplom mit lobenden Worten gratulierte und ihnen für die Zukunft alles Gute wünschte.„Von unseren 21 Absolventinnen und 3 Absolventen haben drei mit ausgezeichnetem und zwölf mit gutem Erfolg abgeschlossen“, zeigt sich die interimistische Direktorin Martina Grubmüller stolz und ergänzt: „Die Absolventen tragen nun den Titel Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. -pfleger. Den besonderen Bedarf an Menschen mit dieser Ausbildung zeigt, dass bereits jetzt ein Großteil der Absolventinnen und Absolventen eine fixe Arbeitsplatzzusage haben.“