A wüde große Wildalm - runde

Und des Weda wor a gor net so schlecht nur a bissal Kühl... bei 10 Grad plus. Olso Rucksackl pockt ene ins Auto und ins Halltal gfohrn. Denn do hob i die Runde begonnen. Zur Wildalm,wollt i auffi . Viel hot sich verändert in der Zeit wo i net hinkumma bin, und sogor a Stroß´n haums auffi baut. Aber Gott sei Daunk net bis auffi, weil sunst wird's a bissal fad.....Denn die Runde di ma do ziang kaun, is wirklich net gor so anstengend aber doch laung....und do erlebt ma wirklich Natur pur.Je weita wos i auffi kumma bin, um so kühler is worn, dass des Westerl grod recht wor, als i des Gipfelkreuz erreicht hob.Umadum gschaut und enegschriem ins Bücherl...und weida is gaunga... Des Gebiet is für mi oans von den schöneren... wos i bis jetza erwandert hob.... denn Erstens is net weit von mir daham und bist mol oben host an Rundumblick. Afoch herrlichBei der Halterhitt´n aunkumma hob i erst mal wieda a bissal grost.Des Weda hot sich imma mehr aussaputzt und imma schöner is worn.Die Forststrasse is wieda runter gaunga und bis i beim Auto wor,..... hob i doch 6 Stund 14 Min braucht und fost 19 km gschafft...Und guat wors... genoßen hob ich´s........