Die Roßecker und ihr „Ball der Steirer“Der „Ball der Steirer 2017“ findet am Samstag, 14. Jänner, um 20.30 Uhr, im Hotel Böhlerstern, in Kapfenberg statt. Seit 56 Jahren in ununterbrochener Reihenfolge laden die Roßecker zum Ball der Steirer. Der Brucker Trachtenverein pflegt mit diesem „Ball der steirischen Volkskultur“ nicht nur eine volkskulturelle Tradition, er versucht auch gemäß dem Leitgedanken – „ Der Zeit verpflichtet dem Brauchtum stets treu“ – immer wieder neue Ideen und Einflüsse in den Ball der Steirer zu integrieren und das Publikum mit vielen Höhepunkten zu überraschen.

Karten erhältlich bei allen Tänzerinnen und Tänzern der Rossecker sowie im Segafredo - Bruck an der Mur und in allen steirischen Raiffeisenbanken.