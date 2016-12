Kennt´s des a ? Des Gefühl von zu viel Mist ?

29.12.2016, 11:52 Uhr

Nur hobt´s schon mal auf die schnelle versucht, a Geschenk auszupacken ? De Erste Hülle geht jo nu, a bissal Dixo und des rascheln vom Papier...... Des geht ziemlich rasch. Aber des allan hintelost echt schon a Gewaltigen Papierberg.Aber danach wird's schon a wengal schwieriger.... Egal um wos für a Geschenk es sich handelt... Es is wieda vapockt. Oda gor verschweißt...... Do brauchst mit den Fingern und a wengal ana Kraft , gor nimma aufaunga. Des is net zum schaffen. Jetzt gehört a Schere oda gor a Messer her. Und des wiedarum erhöht die Unfallsgefahr... do gehört nebenbei wieda a Verbandszeug her.... Des wiedarum is a eingepackt..... brrrrrrrrrrrrrrrrrrr, jetzt wird ma schwiendlich . Der Kreis wird imma größer und der Berg von Verpackungsmateriel a.Wo wor i grod mit meinem Thema ?A jo ! Verpackung !Könnts euch vorstellen, wos jetzt die Müllabfuhr für a Arbeit haben ? I mog gor net daran denka, weil so richtig is des sicha a net getrennt. Und wia viel Mist kummt denn do zaum , nur wegen den Feiertagen.Hob i doch a gsehn,...... mei Freindin die Erika hot oa Kaffeepackl aufgmocht...und wos is passiert ? Von dem Inhalt is schon so einiges verloren gegangen... weil do wo des angezeichnet is, wos zum aufreißen is.... des funktioniert zwar... aber do muaß ma so sacht auns Werk gehen, damit ma net so einiges verschüttet.Aber was soll i do nu dazua schreim.... So vieles täts gem zu diesem Thema....Und ma sollt sich echt a Gedanken machen, wia ma schenkt .Auwa i schreib´s afoch , wia i mas denkt. Vielleicht ändert sich jo wos ?Zum Schluß... viele Zeilen und net so viele Bilder.... aber anders geht's net... weil wer mog denn nur Bilder von Müll sehen ?