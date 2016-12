18 neue Wohnungen für St. Lorenzen

03.12.2016, 11:31 Uhr

In der Welzerstraße fand vergangene Woche die Schlüsselübergabe statt.

18 neue Mieter dürfen sich darauf freuen, künftig an der Sonnenseite des Mürztales zu wohnen: vergangenen Mittwoch wurden in der Welzerstraße16 und 22 in St. Lorenzen 18 neu errichtete Wohnungen an ihre künftigen Mieter übergeben. Karl Schwaiger, Direktor der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft, übergab gemeinsam mit Bürgermeister Alois Doppelhofer die Schlüssel persönlich an die vorwiegend jungen Mieter. Pfarrer Herbert Kernstock segnete anschließend die Anlage.Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 50 und 89 m², die Gesamtznutzfläche der Wohnungen beträgt exakt 1.311,82 m². Vorläufige Gesamtkosten: rund 2,6 Millionen Euro. Die Wohnungen wurden nach den Richtlinien des Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetzes gefördert und können nach zehn Jahren ins Eigentum übernommen werden. Insgesamt hat die Siedlungsgenossenschaft Rottenmanner in der Welzerstraße 49 Wohneinheiten errichtet. Das Nebengrundstück wurde bereits gekauft, dort ist in den nächsten Jahren die Errichtung zweier weiterer Wohnhäuser geplant.