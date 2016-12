Außergewöhnliche Kraftorte in der Steiermark

10.12.2016, 19:00 Uhr

Als Einführung in ihrem Buch "Außergewöhnliche Kraft-Orte in der Steiermark" werden die geologischen und die von Menschenhand geschaffenen künstlichen Bausteine und deren Zusammenhänge vorgestellt, die einen Kraftplatz erst entstehen lassen. Auf einer Reise durch die Steiermark werden 83 bisher unbekannte Kraftorte, nach Bezirken geordnet, beschrieben.Anhand von zahlreichen Fotos, genauen Beschreibungen und Koordinaten können die einzelnen Kraftorte leicht gefunden werden. Unter diesen Kraftorten findet sich ein Pflasterfisch ebenso wie eine Sonnenuhr, ein Labyrinth oder eine Säule.Zu jedem Kraftort gibt es Ausflugstipps zu Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung. Im Anhang des Buches werden alle Kraftorte nochmals mit Adressen und Koordinaten in Kurzform zusammengestellt.Einige der vorgestellten Kraftorte: Das Ochsenhimmelkreuz in St. Lorenzen im Mürztal; die Linde in Aflenz; die Sonnenuhr in Leoben oder der Brunnen im Landhaushof in Graz. Das Buch ist erschienen im Leykam-Verlag, hat 300 Seiten und kostet 19,90 Euro. ISBN 978-3-7011-8046-2.