Bundesfeuerwehr Leistungsbewerb in Kapfenberg

Am 10.09.2016 finden im Franz Fekete Stadion in Kapfenberg die Bundesfeuerwehr-Leistungsbewerbe statt. Die besten Wettkampfgruppen aus Österreich und dem benachbarten Ausland nehmen daran Teil. Es werden Carl. 6.000 Teilnehmer/Besucher erwartet. Am Soontag, den 11.09.2016 findet im Stadion die Siegerehrung statt.

Zusätzlich gibt es eine Leistungsschau im Gelände des Eisstadion mit den neuesten Feuerwehrgeräten und Einsatzfahrzeugen.

Am Festplatz sorgen Spitzengruppen am Freitag und Samstag für Unterhaltung im großen Festzelt.

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und der Einsatzorganisationen haben sich bereits angemeldet.