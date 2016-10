Steirerball 2017: Mariazeller Land als Gastregion

06.10.2016, 18:10 Uhr

Aus Wertschätzung zu Mariazell hat sich der Verein etwas Besonderes überlegt: Im Rahmen einer Wallfahrt am 1. Oktober haben der Protektor und der Obmann des Vereins den „Schlüssel für die Hofburg“ an die Mariazeller übergeben. Stellvertretend für die Region haben der Bürgermeister von Mariazell Manfred Seebacher und der Mariazeller Tourismuschef Johann Kleinhofer diesen in Empfang genommen. „Wir freuen uns über Mariazell als Gastregion für unseren nächsten Ball. Mit dem Schlüssel für die Wiener Hofburg können die Mariazeller ab sofort gemeinsam mit uns mit den Vorbereitungen für den Steirerball beginnen“, sagte Ballveranstalter Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien.

Die Wallfahrt zum Gnadenort Mariazell war allerdings schon vor der Vereinbarung der Gastregion für den Steirerball fixiert. War es doch dem Verein ein großes Anliegen, im 120-Jubiläumsjahr neben zahlreichen Feiern auch religiöse Akzente zu setzen.Daher war diese Wallfahrt ein abschließender Höhepunkt des Jubiläumsjahrs des Vereins. Im Rahmen der Wallfahrt wurde die Heilige Messe in der Gnadenkirche besucht. Anschließend führte der Protektor des Vereins Dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt durch den Brandhof, ehemals Wohnsitz von Erzherzog Johann.Der Verein der Steirer in Wien wurde allerdings erst einige Jahrzehnte nach Erzherzog Johann, nämlich 1896, als Solidaritätsgemeinschaft für Neuankömmlinge in Wien gegründet. Die Hauptstadt war damals ein Magnet für Arbeitskräfte, die etwa am Bau der Wiener Ringstraße beteiligt waren. Heute ist der Verein der Steirer in Wien die Drehscheibe für rund 100.000 Steirerinnen und Steirer, die in der Bundeshauptstadt leben. „Für unsere Mitglieder sind wir eine Gemeinschaft, die das typisch Steirische wie Herzlichkeit, Gemütlichkeit und Geradlinigkeit in unserer Wahlheimat Wien hochhält“, sagt Zakostelsky: „All das erleben wir jedes Jahr aufs Neue am Steirerball.“Freunden des Steirerballs bietet sich im Jänner 2017 wieder die Gelegenheit, ihre schönsten Trachten auszuführen. Die Ballgäste können sich auf ein unterhaltsames Programm freuen: Hochwertige musikalische Ensembles – sowohl steirische Musik, als auch klassische Klänge – verbunden mit typisch steirischen Schmankerln. Neben Volkstanzgruppen aus der Gastregion und einer Buschenschank bringt auch die nachgebaute steirische Weinstraße zum wiederholten Mal steirisches Flair in die Festsäle der Hofburg.Ab sofort können Eintrittskarten für den Steirerball 2017 auf www.steirerball.com und im Ballbüro in Wien bis zum 16. Oktober zum speziellen Vorverkaufspreis von 70 Euro bezogen werden. Im regulären Verkauf kosten die Karten 85 Euro.Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at