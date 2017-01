U 15-Finalticket für NMS Schwanberg

17.01.2017, 20:58 Uhr

Deutschlandsberg : Koralmhalle |

Zu kleiner Kader: NMS 2 Deutschlandsberg I verpasste den Einzug um Haaresbreite.

Die Schulenmeisterschaft in der Halle befindet sich auf dem Weg in das Finale am 23. Jänner in der Sporthalle Trofaiach. Die letzte Hürde für die Teilnehmer war das Halbfinale am vergangenen Dienstag in der Koralmhalle Deutschlandsberg. Gespielt wurde nach Meisterschaftssystem im gewohnten Futsal-Modus.Die Teams, die um den Einzug in das Finalturnier kämpften, waren NMS Bärnbach I, NMS Bärnbach II, NMS Edelschrott, NMS 2 Deutschlandsberg 1, NMS 2 Deutschlandsberg II, NMS Mooskirchen und NMS Schwanberg. Trotz der relativ kurzen Spielzeit von zehn Minuten war die Trefferausbeute enorm, in den 21 Begegnungen waren 77 Volltreffer zu sehen. Auch bemerkenswert: Einzig eine Partie endete torlos, das höchste Ergebnis war ein 9:0.Relativ bald kristallisierte sich ein Zweikampf zwischen Deutschlandsberg 1 und Schwanberg heraus. Die logische Konsequenz: Der Tagessieg musste im direkten Aufeinandertreffen entschieden werden. Den Bezirksstädtern fiel die Favoritenrolle zu. Ihr Manko: Mit nur sechs Athleten war die Personaldecke sehr dünn. Und genau das sollte sich als entscheidender Nachteil erweisen. Die Folge: Deutschlandsberg baute konditionell ab, Schwanberg konnte eine zweite Linie in das Match werfen, die für einen 1:0-Sieg sorgte.Damit war klar: Finalluft werden nur die Schwanberger atmen. Ein schwacher Trost: Der Torschützentitel ging mit neun Volltreffern an Emir Alija. Die weitere Reihung: NMS II Deutschlandsberg II (8 Punkte), NMS Mooskirchen (7), NMS Bärnbach I (6, Tordifferenz -6), NMS Bärnbach II (6, -10), NMS Edelschrott (1).