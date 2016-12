Laaanger Einkaufsabend in Stainz

08.12.2016, 09:38 Uhr

Betriebe der Werbegemeinschaft hielten bis 20.30 Uhr offen.

Die Betriebe der Werbegemeinschaft (WGS) setzten – in Anlehnung an den offenen 8. Dezember auf anderen Ebenen - auf einen „laaaaangen Einkaufsabend“ am Tag davor. „Damit“, so WGS-Obmann Florian Hubmann, „wollen wir unsere Kompetenz als regionales Einkaufszentrum unter Beweis stellen.“Ebenfalls stark: das musikalische Unterhaltungsprogramm auf dem Hauptplatz. Die Kindergarten- und Volksschulkinder waren von der Werbegemeinschaft zu einer Malaktion (Arbeitstitel Stainzer Sternstunden) eingeladen wurden. Die Kleinen aus Georgsberg (Leitung Eva-Maria Fuchs) und Rassach (Bettina Kleinhappel) hatten sich zu einem Team zusammengetan, um Gedichte vorzutragen oder von der „schönsten Zeit des Jahres“ zu singen.Christoph und Marcel mit ihrem Lehrer Robert Orthaber machten den Anfang der Abordnungen der Musikschule, die in der Folge mit Blech-, Holzblas- und Volksmusikinstrumenten ihre adventlichen Stücke darboten. „Schön, dass die Kinder mitmachten“, zeigte sich Musikschuldirektor Josef Deutschmann vom Engagement seiner Schüler im fröstelnden Umfeld angetan. Dasselbe galt für den Chor der Volksschule Marhof, der sich unter der Leitung von Christiane Luttenberger und Elke Wildbacher auf weiße Weihnachten freute. Mit Gesang ging es auch beim Neue-Mittelschule-Chor mit Leiterin Monika Kislinger weiter, der bestätigte, dass „ein Ros‘ entsprungen ist“. Den stimmkräftigen Abschluss bildete schließlich der Singkreis Stainztal. „S is finsta draußt“, stellten Chorleiter Franz Ganster und seine Sänger fest, bevor sie sich im Schnee „Am Speik“ wohlfühlten.