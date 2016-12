Christkind hilft bei hohen Therapiekosten

09.12.2016, 10:30 Uhr

Das BezirksRundschau-Christkind fliegt in diesem Jahr für die 20-Jährige Denise Hintringer.

ENNS (km). Seit ihrer Geburt leidet Denise Hintringer an einem offenen Rücken (Spina bifida). Die junge Ennserin spürt aufgrund dessen ab der Brustwirbelsäule abwärts nichts mehr. Denise sitzt deshalb im Rollstuhl. Durch das ständige Sitzen leidet die 20-Jährige auch an einer starken Skoliose. Trotz all dieser Probleme, die sich auch in ihrem Alltag niederschlagen, beweist die Ennserin täglich ihren starken Lebenswillen. Auch eine Ausbildung absolvierte Denise. "Meine Ausbildung zur Bürokauffrau machte ich beim Magistrat in Linz", erzählt die 20-Jährige. Seit Mitte September arbeitet sie in Traun bei einem Immobilienmarkler. "Sie arbeitet nur 20 Stunden pro Woche, weil Denise nicht den ganzen Tag sitzen kann", erklärt ihre Mama, Silvia Hintringer. "Die Arztrechnungen müssen weiterhin wir zahlen, aber zumindest ist durch ihre Arbeit die Versicherung für Denise abgedeckt."

Denise selbst unterstützt ihre Eltern natülich mit dem verdienten Geld bei den Zahlungen der Bahandlungskosten. Dennoch reicht das Geld der Familie nicht aus. Das BezirksRundschau-Christkind möchte deshalb die Familie Hintringer unterstützten. Das schaffen wir jedoch nur mit Hilfe unserer Leser. Richten Sie Ihre Geldspende deshalb bitte mit dem Kennwort "ENNS" an folgendes Konto bei der Raiffeisenlandesbank:Erlagscheine für die BezirksRundschau-Christkind-Aktion liegen in allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich auf.