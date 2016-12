Gott zeigt sich weiblich

Die weibliche Seite Gottes neu ins Leben holen, diesem Thema widmet sich ein Workshop am Freitag, 20. Jänner 2017 von 15 bis 17.30 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein.Den meisten von uns ist ein männliches Gottesbild so vertraut, wie die eigene Westentasche. Immer mehr Menschen spüren jedoch, dass dieses Bild kein Ganzes ist, dass hier etwas fehlt, nämlich die weibliche Seite. Wer in die Symbolik der Bibelsprache eintaucht wird feststellen können, dass in Wirklichkeit gar nichts fehlt und dass wir bloß vergessen haben daran zu denken, das biblische Wort selbst erzählen zu lassen. Wenn es uns gelingt, das Innere des Wortes zu erleben, dann können sich viele Missverständnisse auflösen und eine neue, ganzheitlich-heilsame Gottesbegegnung kann geschehen.Methoden: Meditative Elemente (Klanginstrumente, Stille), Eintauchen in die Symbolsprache der biblischen Bilder, Erlebnismöglichkeiten, Austausch über das Erfahrene.Leitung: Margit Schuller, Dipl. Klang- und Religionspädagogin, Klangmassagepraktikerin, TrainerinAnmeldungen bis 17. Jänner im Haus der Frauen, Tel. 03113/2207, Mail: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at