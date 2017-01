Sankt Johann bei Herberstein: Haus der Frauen |

In einem Vortrag und Workshop kann man sich am Donnerstag, 16. März 2017 von 14 bis 17.30 Uhr, im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein über Wege natürlicher Gesundung informieren.

Viele Menschen fühlen sich, wenn schon nicht richtig krank, so doch auch nicht gesund – das fängt an in ihren Gedanken und äußerst sich in ihrer Lebensführung.

Doch dann und wann eine akute Erkrankung kann sehr reinigend sein und zu einem guten, harmonischen Leben beitragen. Können wir diese zulassen und verstehen, gehen wir gestärkt und lebendiger als zuvor aus Krisen heraus. Den Körper unterstützen wir dabei so einfach und natürlich wie möglich, ganzheitlich und praktisch für den Alltag. An diesem Nachmittag werden auch homöopathische Anwendungen am Beispiel von Allergien besprochen.

Leitung: Dr. Klaus Bielau, Autor, Ganzheitsmediziner, Homöopath

Anmeldeschluss: 13. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at