Fackelwanderung in Loipersdorf 2017

03.01.2017, 13:39 Uhr

Neujahrsfeuer, Glühwein und 500 Euro für den guten Zweck.

Am Lautenberg in Loipersdorf startete man wieder mit der traditionellen Fackelwanderung am 1. Jänner ins neue Jahr. Rund 120 Teilnehmer - darunter großteils Nächtigungsgäste - und Einheimische ließen es sich nicht nehmen, und wanderten im romantischen Fackelschein gut eine Stunde vom Thermenvorplatz bis zum Thermenheurigen, um sich dort angekommen bei traditionellen Klängen des Radetzkymarsches, Glühwein und Punsch am Neujahrsfeuer zu wärmen.Durch die freiwilligen Spenden konnten stolze 268 Euro für das Projekt von Steirer helfen Steirern gesammelt werden. Der Tourismusverband Loipersdorf rundete die Spendensumme auf insgesamt 500 Euro auf.