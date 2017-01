Ignaz Theiler mit 70-jähriger Verdienstmedaille geehrt

31.01.2017, 07:35 Uhr

Am Freitag, dem 27. Jänner 2017, wurde ein besonderer Kamerad der FF Schölbing geehrt.

Im Pflegekompetenzzentrum in Kaindorf überreichte eine Abordnung der FF Schölbing gemeinsam mit ABI Alois Gleichweit dem Kameraden Hauptfeuerwehrmann Ignaz Theiler das Ehrenzeichen für 70-jährige eifrige und ersprießliche Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens.Ignaz Theiler trat am 5. Mai 1946 im Alter von 17 Jahren der FF Schölbing bei und war ein wichtiges Mitglied der Wehr in der Nachkriegszeit. 1952 absolvierte er die Feuerwehr-Grundausbildung und war in den Folgejahren stets ein eifriges Mitglied der Feuerwehr Schölbing.Im Zuge seiner Feuerwehrlaufbahn erhielt er bereits die Medaillen für vieljährige verdienstvolle Tätigkeiten – 25, 40, 50 und 60 Jahre. Die nun überreichte Medaille für Dank und Anerkennung seiner 70-jährigen Tätigkeit für die FF Schölbing ist somit ein Höhepunkt seiner Feuerwehrkarriere.Bericht und Foto: Feuerwehr Schölbing