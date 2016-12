04.12.2016, 08:42 Uhr

Das Rezept - Weiße Biskuitkekse - von Alexandra Embacher ist sehr einfach und schnell zu zubereiten.

Zutaten

Biskuit 1 Ei

1 Dotter

1 Pkg. Bourbon-Vanillezucker

50g Staubzucker

etwas Salz

50g Weizenmehl

20g Puddingpulver mit Vanillegeschmack



Füllung 40 ml Sahne

etwas Orangenlikör (z.B. Cointreau)

80 g weiße Schokolade

Zubereitung

Zuerst das Ei und den Dotter mit dem Staubzucker aufschlagen. Danach Vanillezucker und etwas Salz dazugeben und kräftig weiterschlagen bis die Masse eine hellgelbe Farbe hat. In der Zwischenzeit das Mehl mit dem Vanille-Puddingpulver versieben und anschließend vorsichtig in die Ei-Zucker-Masse einrühren.Nun den Backofen auf 160°C (Umluft) vorheizen. Danach die Masse in einen Dressiersack mit runder Tülle füllen und gleichmäßige Kreise auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech dressieren. Nun etwa 10 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Die Kekse sollten nicht zu dunkel werden, daher immer wieder einmal nachschauen.

Weihnachtskekse gesucht

Für die Füllung 40ml Sahne mit etwas Orangenlikör (z.B. Cointreau) aufkochen, vom Herd nehmen und 80g weiße Schokolade darin schmelzen. Nun die Ganache (Creme) an einem kühlen Ort abkühlen lassen. Im Kühlschrank solltet ihr die Füllung jedoch nicht lagern, da sie sich dann später schwer aufschlagen lässt.Sobald die Creme kühl ist, mit einem Handrührgerät aufschlagen. Als nächstes die Ganache in einen Spritzbeutel mit runder oder sternförmiger Tülle geben und jeweils auf eine Kekshälfte dressieren. Anschließend eine passende Hälfte darauf kleben und zum Schluss mit etwas Kakaopulver verzieren.Gutes Gelingen!Mach mit und veröffentliche auch deine liebste Weihnachtsbäckerei unter dem Kennwort "KEKS2016"! Die besten Rezepte kommen in die Zeitung!Hier geht es zu den besten Rezepten: Weihnachtskeks gesucht